Четыре команды БГУ вышли в полуфинал Чемпионата мира по программированию среди студентов. Такого права сборные удостоены благодаря успешному выступлению в четвертьфинале престижного состязания, которое завершилось 24 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, абсолютным победителем соревнования стала команда Латвийского университета. Второе и третье места у студентов ФПМИ БГУ: «серебро» у третьекурсников Егора Дубовика, Федора Коробейникова и второкурсника Александра Керножицкого. «Бронза» состязания досталась третьекурсникам Кириллу Гулину, Даниилу Мельниченко и четверокурснику Борису Серенкову.

Всего по результатам четвертьфинала были отобраны 17 лучших команд, которые представят регион в полуфинале соревнования – Чемпионате Северной Евразии. Среди них - три сборные БГУИР, по две команды Латвийского университета, Вильнюсского университета и Балтийского Федерального университета им. И. Канта, а также по одному представителю БНТУ, БрГУ им. А.С. Пушкина, ГрГУ им. Я. Купалы и Вильнюсского технического университета им. Гедимина.

Напомним, участниками отборочного этапа соревнований в Минске стали 55 студенческих команд из 17 университетов Беларуси, Латвии, Литвы и Калининградской области (Россия). Из них восемь сборных выступили за БГУ.

В четвертьфинале студентам предлагалось решить 10 алгоритмических задач за 5 часов. Согласно регламенту каждой команде предоставлялся один компьютер. Победа присуждалась сборной, решившей большее количество задач за наименьшее время.

Полуфинал состоится в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге. Финал пройдет в Москве в июне 2020 года.