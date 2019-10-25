В настоящее время в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 Европейского инструмента соседства таможенные органы Беларуси реализуют проект международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» (PBU1/0683/16).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, вклад ЕС по проекту составит порядка 1 млн евро.

Проект будет способствовать улучшению операций управления границей, а также непосредственно оказывать положительное влияние на продвижение безопасности на границе. Целью проекта является улучшение безопасности белорусско-польской границы путем модернизации локальных вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», в результате чего увеличится прозрачность и эффективность процедур таможенного контроля, усиливающих пограничную безопасность.

В рамках проекта планируется закупка коммуникационного оборудования и оборудования локально-вычислительных сетей.

Замена устаревшего оборудования на новое позволит сократить время проведения операций таможенного контроля, свести к минимуму количество отказов оборудования, а также значительно усилит безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу.

Данный документ был изготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. За содержание данного документа исключительную ответственностью несет Государственный таможенный комитет Беларусьи, и ни при каких условиях данное содержание не может расцениваться как позиция Европейского союза, Органа управления или Совместного технического секретариата Программы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.