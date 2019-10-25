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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ МЕДНОГО ПРОКАТА
11:34 28.10.2019

В СЭЗ «Минск» 24 октября зарегистрирован новый резидент – ООО «Глобалсервисгрупп».

Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Глобалсервисгрупп» будет реализовывать инвестиционный проект по производству продукции медного проката.

Вся продукция будет изготавливаться на современном оборудовании ведущих мировых производителей, что обеспечит ее высокое качество и выход на рынки зарубежных стран.

До 2022 года новый резидент СЭЗ «Минск» планирует построить многопрофильный комплекс с объектами производственной и складской инфраструктуры.
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