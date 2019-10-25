Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило порядок возврата приобретенного в ломбарде товара.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в соответствии с пунктом 3 указа №325 от 30 июня 2014 г. «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» ломбарды являются микрофинансовыми организациями.

Согласно статье 2 закона №90-З от 9 января 2002 г. «О защите прав потребителей», защита прав потребителей услуг, оказываемых банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, иными организациями при осуществлении банковских операций в соответствии с законодательством, микрофинансовыми, лизинговыми организациями, осуществляется в соответствии с законом, если иное не предусмотрено банковским законодательством, законодательством, регулирующим порядок предоставления и привлечения микрозаймов, законодательством о лизинговой деятельности.

Так, защита прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями (в том числе ломбардами), регулируется нормами указа №325, Гражданского кодекса, постановления Совета министров, Национального банка Беларуси №315/11 от 19 апреля 2016 г. «Об утверждении Правил самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по договору, и его самостоятельной реализации коммерческой микрофинансовой организацией», постановления правления Национального банка №776 от 17 декабря 2014 г. «Об утверждении Инструкции о требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов и порядке представления микрофинансовыми организациями информации о предоставлении микрозаймов».

Правилами регулируются отношения, возникающие при осуществлении коммерческой микрофинансовой организацией самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, сумма оценки которого на дату заключения договора микрозайма не превышает 100 базовых величин, которым обеспечено исполнение обязательств по договору микрозайма, без обращения в суд и соблюдения иных требований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 декрета №3 от 1 марта 2010 г., а также при самостоятельной реализации коммерческой микрофинансовой организацией (т.е. и ломбардом) заложенного движимого имущества.

В соответствии с пунктами 8 и 9 Правил при продаже заложенного движимого имущества, имеющего гарантийный срок, если он не истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий его документ, подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при наличии такого документа). Реализованное заложенное движимое имущество возврату коммерческой микрофинансовой организации лицом, его приобретшим, не подлежит.

«На основании изложенного возникшие между покупателем и ломбардом отношения под сферу действия закона не подпадают и реализованное ломбардом движимое имущество (товары) возврату не подлежит», - сказали в министерстве.