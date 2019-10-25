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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЧНОМ ТРЦ PALAZZO ОТКРОЕТСЯ СУПЕРМАРКЕТ BIGZZ НОВОГО ФОРМАТА
10:59 28.10.2019

В столичном ТРЦ Palazzo 31 октября заработает супермаркет BIGZZ нового формата с пекарней, винотекой, большими мясными витринами и аквариумами с морепродуктами. Магазин откроется вместе со всем торгово-развлекательным центром на улице Тимирязева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, супермаркет выполнен в новом концепте, который еще не был реализован в Беларуси. Его площадь – более 3 тыс. «квадратов». Покупателей ожидает расширенный ассортимент товаров – прежде всего, свежих продуктов. В частности, здесь будут мясные витрины с мраморной говядиной и аквариумы с раками, крабами и устрицами.

В магазине организована собственная мультипекарня, где будут готовить десятки видов хлеба и сдобы – больше, чем в обычных супермаркетах. А для ценителей благородных напитков предусмотрена винотека.

Кроме того, в ТРЦ Palazzo откроется магазин электроники «Электросила». Всего здесь будет работать свыше 130 магазинов. На фудкорте будут представлены KFC, Burger King, Cinnabon, Salateira и «Мама дома».

Комплекс будет выделяться большой зоной развлечений. В частности, здесь появится первая в стране аэродинамическая труба американской компании iFLY. Здесь также разместится многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр и другие объекты. Это будет первый крупный ТРЦ в Минске с фокусом на развлечения.

ТРЦ Palazzo откроется 31 октября в 12 часов. Первых покупателей ожидают приятные сюрпризы.
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