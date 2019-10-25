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ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПЕРЕШЛА НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
10:55 28.10.2019

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» ввело новое расписание движения самолетов, которое будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиаперевозчика, процедура перехода на зимнее расписание установлена международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА и распространяется на все авиакомпании в мире.

«В приближающемся сезоне активного зимнего отдыха мы рады предложить нашим пассажирам рейсы по популярным направлениям вблизи европейских горнолыжных склонов: Львов, Тбилиси, а также наше новое направление – Мюнхен. Прямой рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска в Мюнхен позволит с удобством добраться до Тироля, отправную точку к зонам катания Фюсен и Иннсбрук. В то же время оба города предлагают массу возможностей для увлекательных семейных уикендов. В числе приоритетов авиакомпании в наступающем зимнем сезоне традиционно остаются поддержание высокого уровня безопасности полетов и повышение уровня сервиса. Одним из основных направлений развития также является модернизация флота. Кроме того, авиакомпания продолжает изучать возможности для открытия новых регулярных направлений. В зимнем сезоне мы планируем ввести еще одну новую услугу, которая позволит пассажирам выбирать удобный тариф и тем самым сэкономить свой бюджет», - рассказал генеральный директора авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

В зимнем сезоне планируется продолжение выполнения рейсов летнего расписания в Шереметьево 2 раза в день, а также Таллинн и Мюнхен – 4 рейса в неделю, при этом следует отметить, что полеты в столицу Молдовы будут выполняться ежедневно.

В сравнении с сезоном «Зима-2018/2019» авиакомпания планирует увеличение количества рейсов в Батуми, Лондон и Будапешт до 4 рейсов в неделю, Тбилиси до 11 рейсов в неделю, Баку – до 5 рейсов, Сочи – до 3 рейсов. Полеты в Ригу, Берлин и Стамбул будут выполняться 6 раз в неделю, в Вильнюс – 8.

Всего в зимнем сезоне планируется увеличение частот по 11 направлениям.

В новом зимнем расписании «Белавиа» будет выполнять чартерные рейсы на курорты Египта из Минска и из всех областных аэропортов республики: Бреста, Гродно, Могилева, а также из Гомеля. Будет продолжено выполнение чартерных программ из Минска в Дубай. С октября 2019 г. авиакомпания ввела новую услугу предварительного выбора мест.
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