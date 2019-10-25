ЭКОНОМИКА РБ

НА ЗАСЕДАНИИ СЕДЬМОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ РАССМОТРЕНО ДВАДЦАТЬ ДВА ВОПРОСА

10:48 28.10.2019 На заседании седьмой сессии Совета Республики 25 октября рассмотрено двадцать два вопроса. Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, приняты к сведению декреты, одобрены проекты законов «Об изменении Закона Республики Беларусь «О естественных монополиях», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» и др. Кроме того, ратифицированы межправительственные соглашения между Беларусью и КНР о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и др.