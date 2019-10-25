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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ БЮДЖЕТНЫЙ ЗАЙМ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА
10:40 28.10.2019
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в рамках поездки 25 октября в Гомельскую область посетил филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, Леонид Анфимов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта, связанного с созданием производства мелованных и немелованных видов картона (сегодня эта продукция импортируется). В первоначально установленный срок (2015 год) инвестпроект не был завершен из-за многочисленных срывов сроков выполнения работ.
"Это не только вопрос импортозамещения, здесь могли бы выпускать продукцию, половина объема которой поставлялась бы на экспорт", - подчеркнул Леонид Анфимов.
В настоящее время производство по выпуску мелованных и немелованных видов картона, несмотря на высокую строительную готовность (95%), простаивает. В целях завершения инвестпроекта холдингом «Белорусские обои» актуализирован бизнес-план проекта, которым предусмотрено привлечение бюджетного займа.
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