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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛА
09:54 28.10.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в сентябре 2019 г. составила 1516,2 рубля, сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Таким образом, по сравнению с августом зарплата подросла на 3,4 рубля (в августе она была 1512,8 рубля).
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