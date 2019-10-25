ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛА

09:54 28.10.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в сентябре 2019 г. составила 1516,2 рубля, сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Таким образом, по сравнению с августом зарплата подросла на 3,4 рубля (в августе она была 1512,8 рубля).