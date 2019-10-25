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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ «БЕЛВЕСТА» СОЗДАДУТ ХОЛДИНГ
09:33 28.10.2019
Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина 25 октября подписала договор купли-продажи находящейся в республиканской собственности доли в уставном фонде СООО «Белвест».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, эта доля в размере 55% теперь принадлежит ООО «Группа Белвест».
Обязательством ООО «Группа Белвест» после приобретения доли концерна «Беллегпром» является создание холдинга «БЕЛВЕСТ" не позднее шести месяцев с даты подписания договора. В его состав войдут управляющая компания холдинга ООО «Группа Белвест», СООО «Белвест», общества, отвечающие за реализацию обуви, и ООО «ЛАЦИТ — Лаборатория цифровых технологий». Договором предусмотрено, что созданный холдинг сохранит профиль деятельности и ежегодно будет выпускать не менее 3 миллионов пар обуви.
ООО «Группа Белвест» также необходимо будет инвестировать по 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО «Белвест» не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей и сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников СООО «Белвест» на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.
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