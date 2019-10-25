В БГУ 28 октября представят результаты международного проекта «Интеграция белорусского бизнес-образования в регионе Балтийского моря».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, о ходе проекта, этапах его реализации и главных результатах расскажет начальник отдела международных программ и проектов УМС Александр Рытов.

Целью данной программы является изучение потребностей и потенциала развития бизнес-образования в Беларуси для разработки передовых моделей образовательных программ в области бизнеса и предпринимательства.

В рамках инициативы был проведен анализ рынка бизнес-образования в Беларуси. Значимым мероприятием проекта стала организация в июне в БГУ Международной летней школы BEST – business education sprint. В ее работе приняли участие 30 преподавателей из 14 университетов Беларуси, России, Германии, Финляндии, Латвии. От БГУ обучение в школе прошли семь преподавателей экономического факультета и ФМО. Результатом интенсивной коллективной работы стали пять программ бизнес-обучения в области управления IT-инфраструкторой, Event-менеджмента и др.

Проект реализован совместно с Советом государств Балтийского моря (Швеция).

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) создан в 1992 года. В него входят Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская Комиссия. Приоритетные направления работы СГБМ касаются сотрудничества стран в сфере энергетики, образования, культуры, охраны окружающей среды, экономического развития, гражданской безопасности и др. Беларусь с 2009 года имеет статус наблюдателя при СГБМ. Наличие данного статуса позволяет нашей стране системно участвовать в практической деятельности организации и в процессах сотрудничества со странами Балтики.