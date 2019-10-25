РУП «Национальный аэропорт Минск» с 1 ноября повышает цену на услугу «Трансфер» до 40 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль из аэропорта в любую точку Минска.

Таким образом, стоимость поездки по направлениям Аэропорт-Минск или Минск-Аэропорт будет составлять 40 руб. и применяться для следующих марок автомобилей: Geely SС7; Geely Atlas; Geely Х7; Volkswagen Touran.

В свою очередь цена для Volkswagen Multivan и Geely GT (автомобиль повышенной комфортности) остается неизменной – 40 руб. Для Peugeot Boxer на 17 посадочных мест цена также остается прежней – 120 руб.

Если клиент заказал трансфер из аэропорта по нескольким адресам в Минске, то каждый последующий адрес, кроме первоначально указанного, оплачивается дополнительно в размере 10 руб.

Тариф на перевозку пассажиров по Беларуси рассчитывается индивидуально, исходя из километража и времени в пути.

Для пассажиров с маленькими детьми до 2 лет продолжит действовать скидка: тариф в любую точку Минска составит 35 руб., а детское автомобильное кресло при необходимости будет предоставлено без дополнительной оплаты.

По-прежнему услуга «Трансфер» оказывается за счет Национального аэропорта Минск и предоставляется следующим категориям клиентов бесплатно: ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам по зрению 1 группы; детям-инвалидам 1 группы; инвалидам-колясочникам и лицам, которые их сопровождают.

При заказе трансфера для вышеупомянутых граждан должны быть предоставлены соответствующие документы.

При заказе услуги по телефону 73-73 диспетчеры официального перевозчика Национального аэропорта Минск информируют и консультируют клиентов об изменении стоимости.

Тарифы на официальный трансфер Национального аэропорта Минск были устойчивыми продолжительный период времени. Несмотря на инфляционные процессы и повышение стоимости услуг сторонних автомобильных перевозчиков и служб такси, цена на официальный трансфер столичного аэропорта не менялась на протяжении 2,5 лет и составляла 30 рублей.