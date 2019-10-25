ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ЗДАНИЕ СЕЛЬСКОГО КЛУБА ЗА 27 РУБЛЕЙ

17:08 25.10.2019 В комитете «Минскоблимущество» 25 октября прошел аукцион по продаже находящегося в собственности Узденского района недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине. Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, новых собственников нашли административное здание в д. Кривели и здание Толкачевичского сельского клуба-библиотеки в д. Толкачевичи-1. В результате аукционных торгов цена продажи трехэтажного административного здания, равная двум базовым величинам, возросла в 206 раз. Новый собственник на базе приобретенного недвижимого имущества планирует разместить производство по переработке мясной продукции. Сельский клуб-библиотеку приобрел единственный участник аукциона за 26,78 руб. и планирует использовать его для размещения торгово-развлекательного объекта.