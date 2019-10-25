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ЭКОНОМИКА РБ
СЕКТОРАЛЬНЫЙ СОВЕТ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЯ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ПРОФСТАНДАРТА «УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
16:11 25.10.2019
На очередном заседании Секторального совета квалификаций в сфере бизнес-управления при Министерстве экономики 24 октября рассмотрен проект профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в результате принято решение одобрить его и направить на рассмотрение и утверждение в адрес Министерства труда и социальной защиты.
Таким образом, завершен важный этап формирования институционального механизма модернизации системы образования Беларуси и создания условий для наращивания профессионального потенциала управленческих кадров, что представляется исключительно важным и актуальным в контексте вызовов Четвертой промышленной революции и потребностей комплексной модернизации страны.
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