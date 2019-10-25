XIII международная научно-практическая конференция «Инновации. Образование. Энергоэффективность» пройдет 14-15 ноября в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, белорусские и зарубежные эксперты в ходе мероприятия обсудят результаты апробации и внедрения теоретических, экспериментальных, конструкторских и технологических работ в энергетике и других отраслях экономики. Планируется рассмотреть результаты использования энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, актуальные вопросы реализации инновационных методик и проектов в системе дополнительного образования взрослых. Конференция ориентирована на руководителей и специалистов организаций топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, сотрудников научных организаций.

В конференции примут участие представители Министерства энергетики, ГПО «Белтопгаз», Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, Института энергетики НАН Беларуси, Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, представители бизнес-структур и научного сообщества Беларуси и стран-партнеров.

Организатором мероприятия выступает учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» при поддержке Министерства энергетики Беларуси, ГПО «Белтопгаз».

За последние годы международная конференция «Инновации. Образование. Энергоэффективность» стала важной составляющей широкой общественной дискуссии по вопросам энергоэффективности и ресурсосбережения, развития возобновляемых источников энергии, экономики энергетики, интеграции БелАЭС в национальную энергосистему и экономику и другим актуальным направлениям.

Как отметила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, «вопросы энергоэффективности и энергосбережения для нашей республики всегда актуальны. В условиях преобладания природного газа в топливно-энергетическом балансе важны меры по диверсификации источников энергии. Предприняты беспрецедентные меры государственной поддержки для развития возобновляемых энергоисточников».

По мнению ректора ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» Александр Лапко «внедрение передовых подходов к подготовке инженерных кадров является одним из ключевых, базовых факторов для технологического и экономического прорыва страны».