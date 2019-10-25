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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАН НА 7,4%
14:46 25.10.2019
В январе-августе 2019 года предприятия концерна «Беллесбумпром» поставили на рынок Казахстана продукции на 16,2 млн долларов США, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, основу экспорта составили мебель (почти 7,8 млн долларов США) и древесные плиты (4,8 млн долларов США). Также экспортировались бумага, картон, обои, фанера, пиломатериалы, спички, деревянные окна, двери и др.
По объемам поставок для предприятий концерна рынок Казахстана является одним из самых крупных на постсоветском пространстве после России и Украины.
В Казахстане особой популярностью пользуется белорусская мягкая мебель и корпусная мебель из массива древесины. Наиболее популярные в Казахстане такие белорусские мебельные бренды как «Пинскдрев», «Слониммебель», «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», «Молодечномебель» и др.
В 2018 году экспорт предприятий концерна в Казахстан составил 23,1 млн долларов США, в нынешнем году с учетом углубления торгово-экономического сотрудничества предприятий отрасли с партнерами из Казахстана объемы экспорта белорусской продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности планомерно и уверенно растут.
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