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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «КРИНИЦА» И КРАФТОВАЯ ПИВОВАРНЯ СВАРИЛИ СОВМЕСТНЫЙ СОРТ ПИВА
13:27 25.10.2019

ОАО «Криница» и крафтовая пивоварня Valaduta сварили совместный сорт в линейке «Пивная Карта» - Brut IPA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, Brut IPA — это яркое пиво соломенно-желтого цвета с чистым, сухим послевкусием. Искрящийся характер сорта органично дополнен фруктово-цветочным букетом ароматов хмеля Hallertau Blanc, Galaxy, Citra и Mosaic. ABV: 6.5%, IBU: 30, OG: 12.3.

«В поисках новых экспериментов мы заинтересовались достаточно молодым и интересным стилем Brut IPA. А потом решили посмотреть на то, как по-разному заиграет один и тот же сорт в двух интерпретациях, сваренных на разных мощностях. Учитывая, что мы не первый год общаемся и обмениваемся опытом с Антоном Бондой, который принимал участие в варке самого первого сорта, с которого началась история нашей крафтовой линейки «Пивная Карта» и который стал её постоянной частью — American Pale Ale, решение поработать с «Valaduta» стало логичным продолжением первоначальной идеи», - сказала бренд-менеджер ОАО «Криница» Людмила Горбацевич.

«С «Криницей» нас связывает долгая история, поэтому после того, как у нас появилась собственная пивоварня, идея посотрудничать не заставила себя долго ждать. Как показывает практика, коллаборация — это, прежде всего, обмен опытом. У нас — 40 различных сортов за 1,5 года, у технологов крупнейшей пивоваренной компании — годами отточенные технологии, что может быть интереснее? Весь процесс, начиная с выбора сырья и составления рецептуры, заканчивая самой варкой, мы прошли вместе с коллегами из «Криницы». Пиво получилось очень достойным, именно таким, которого мы добивались. Уже предвкушаем, как поменяемся местами и будем переносить этот опыт на масштаб завода!» — отметил пивовар Valaduta Антон Бонда.

*ОАО «Криница» напоминает: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ!
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