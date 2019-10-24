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ЭКОНОМИКА РБ
К 2020 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ВИЭ В ПОЛТОРА РАЗА
12:20 25.10.2019
В Беларуси к 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается рост ВИЭ в полтора раза. Об этом рассказал 24 октября на пресс-конференции заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук.
По его словам, развитию в Беларуси возобновляемых источников энергии способствовали принятые с 2010 года программные документы.
Он, в частности, сказал, что к текущему моменту ВИЭ «приросли в восемь, а по сравнению с 2015 годом – в пять раз».
«К 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается рост ВИЭ еще в полтора раза. Развитие ВИЭ в стране не мешает большой энергетике ввиду пока не существенной их доли. Мы видим потенциал развития ВИЭ до 2030 года не менее 10% ввиду заинтересованности организаций и инвесторов. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции также будет способствовать развитию ВИЭ и электротехнологий. Хотелось бы, чтобы министерством энергетики было поддержано дальнейшее развитие, в частности, биогазовых технологий, которое способствует сохранению биоразнообразия и водных ресурсов. В будущем мы будем взаимодействовать с Министерством энергетики более конструктивно, и развитие ВИЭ будет продолжаться», – сказал Л. Полещук.
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