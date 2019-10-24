ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НЕКОТОРЫЕ МАРКИ СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЮТ С 1 НОЯБРЯ
11:56 25.10.2019

В Беларуси с 1 ноября 2019 года подорожают некоторые марки сигарет с фильтром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, на 2 копейки подорожают сигареты «МАГНАТ», «МАГНАТ 7», «МИНСК», «МИНСК 7», «МИНСК SUPERSLIMS», «МИНСК 5 SUPERSLIMS», MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер», «Премьер 7», «Премьер QS», «ПРЕМЬЕР MS», «ФЭСТ MS», CREDO, CREDO MS, Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, NZ 8, NZ 10, NZ 6, NZ Black, NZ Gold, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, NZ BLACK POWER, NZ GOLD MS, NZ Safari, NZ Safari 4, NZ Safari Pride, NZ breeze, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen SUPERSLIMS, Matrix BLUE, portal ONE, portal GOLD, portal SILVER; на 4 копейки - марки Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver; на 5 копеек - сигареты Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Demi Purple, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Click Amber, Rothmans Demi Click Purple; на 10 копеек - марки Cooper Gold, Cooper, COOPER Blue, COOPER Silver; также на 1 копейку подешевеют сигареты Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh производства ОАО «ГТФ «Неман».

Также подорожают некоторые марки сигарет производства ООО «Табак-инвест»: на 3 копейки подорожают сигареты LD Club Lounge, LD Impulse Compact, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Camel Blue (Синий), Camel Blue, Camel Yellow, Camel Compact Filters, Camel Compact, Camel Compact Blue, Camel Compact Аctivate, Camel Compact Аctivate Yellow, Camel Compact Аctivate Purple; на 4 копейки - марки Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver; на 5 копеек - сигареты Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Blue 100's, Monte Carlo Compact Silver, Winston Classic, Winston Blue.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
валюта курс
EUR 2.2757
USD 2.0424
RUB 3.1995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2757 +0.0068
USD 2.0424 +0.0024
RUB 3.1995 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2740
USD 2.0430 2.0480
RUB 3.1880 3.1970
подробнее

Конвертация в банках
на 25.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1120
EUR/RUB 71.0100 71.4000
USD/RUB 63.9500 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте