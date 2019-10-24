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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ МАРКИ СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЮТ С 1 НОЯБРЯ
11:56 25.10.2019
В Беларуси с 1 ноября 2019 года подорожают некоторые марки сигарет с фильтром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, на 2 копейки подорожают сигареты «МАГНАТ», «МАГНАТ 7», «МИНСК», «МИНСК 7», «МИНСК SUPERSLIMS», «МИНСК 5 SUPERSLIMS», MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер», «Премьер 7», «Премьер QS», «ПРЕМЬЕР MS», «ФЭСТ MS», CREDO, CREDO MS, Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, NZ 8, NZ 10, NZ 6, NZ Black, NZ Gold, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, NZ BLACK POWER, NZ GOLD MS, NZ Safari, NZ Safari 4, NZ Safari Pride, NZ breeze, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen SUPERSLIMS, Matrix BLUE, portal ONE, portal GOLD, portal SILVER; на 4 копейки - марки Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver; на 5 копеек - сигареты Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Demi Purple, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Click Amber, Rothmans Demi Click Purple; на 10 копеек - марки Cooper Gold, Cooper, COOPER Blue, COOPER Silver; также на 1 копейку подешевеют сигареты Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh производства ОАО «ГТФ «Неман».
Также подорожают некоторые марки сигарет производства ООО «Табак-инвест»: на 3 копейки подорожают сигареты LD Club Lounge, LD Impulse Compact, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Camel Blue (Синий), Camel Blue, Camel Yellow, Camel Compact Filters, Camel Compact, Camel Compact Blue, Camel Compact Аctivate, Camel Compact Аctivate Yellow, Camel Compact Аctivate Purple; на 4 копейки - марки Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver; на 5 копеек - сигареты Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Blue 100's, Monte Carlo Compact Silver, Winston Classic, Winston Blue.
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