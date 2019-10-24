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ЭКОНОМИКА РБ


КАСТРЫЧНІЦКІ ЭКАНАМІЧНЫ ФОРУМ KEF-2019 ПРЕДЛОЖИТ ОБСУДИТЬ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
11:32 25.10.2019

В Минске 31 октября –1 ноября пройдет Кастрычніцкі эканамічны форум KEF-2019 «Невидимая рука Левиафана».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основной темой конференции в этом году станет роль государства в экономике и поиск баланса между государством и рынком, государством и обществом с учетом опыта тридцати лет трансформации стран региона и Беларуси.

Организаторы отмечают: спустя 11 лет после глобального экономического кризиса мировая экономика оказывается перед лицом новой рецессии. И снова на повестку дня выходит вопрос о том, как государство может ответить на эти вызовы. Новый общественный договор готов дать Левиафану больше полномочий – но что станет с «невидимой рукой», которая вывела благосостояние в мире на невиданный уровень?

«Белорусы не понаслышке знают, какие экономические последствия могут быть у слишком «активного» государства. С одной стороны, система социальной защиты и социальный контракт в целом всегда были сильными сторонами белорусского государства. С другой стороны, неэффективное макроэкономическое управление 1990-х и 2000-х гг. вкупе с чрезвычайно высокой долей сектора государственных предприятий привели к формированию значительного и довольно дорогого внешнего долга, который сильно ограничивает финансовые возможности правительства. С учетом того, что внешняя среда в ближайшие годы, судя по всему, не будет благоприятной, нашу страну тоже ожидает переосмысление роли государства – в социальной, региональной и инвестиционной политике», – считает академический директор KEF, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В этом году на KEF-2019 приедут: главный экономист ВТО Роберт Купман; профессор – научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики и политических наук Айан Бегг; посол правительства Германии по специальным поручениям по вопросам децентрализации, деятельности органов госуправления и реформ в Украине Георг Мильбрадт; первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева и другие.

Конференцию откроют первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам переговоров о добрососедстве и расширении Матей Поповский.

Конференция организована Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC и CASE Belarus в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» (финансируется Европейским Союзом) и в партнерстве с белорусскими и международными организациями.
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