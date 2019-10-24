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ЭКОНОМИКА РБ


СО СЧЕТОВ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КИБЕРПРЕСТУПНИКИ ПОХИТИЛИ ЗА НЕДЕЛЮ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:11 25.10.2019

Ряд белорусских предприятий был атакован компьютерными вирусами. Только за последнюю неделю сотрудники управления «К» МВД Беларуси зафиксировали пять фактов хищений на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, по сей день так называемые банковские трояны продолжают поражать информационное обеспечение белорусских предприятий всех форм собственности.

Инфицирование происходит по следующей схеме. На электронную почту предприятий якобы от партнеров приходят «фишинговые» письма под видом различных документов. Пренебрегая минимальными правилами информационной безопасности, сотрудники предприятия открывают прикрепленный файл и тем самым активируют действие вредоносной программы. Последняя собирает конфиденциальную информацию и передает ее на управляющий сервер. В последующем при подключении сотрудником предприятия электронного USB-ключа системы «Клиент-банк» на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы. На самом деле в это время происходит формирование и отправка в банк платежного поручения на перевод финансовых средств на подставные счета физических или юридических лиц.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следует соблюдать следующие правила:

не открывать вложения почтовых сообщений от неизвестных источников;

при получении электронных писем следует проверить, является ли организация фирмой-контрагентом, с которой ведется финансовая деятельность;

не оставлять подключенным к компьютеру электронный ключ системы «Клиент-банк», а использовать его исключительно при формировании платежных документов, после чего сразу же извлекать;

использовать изолированные друг от друга компьютеры для системы «Клиент-банк» и электронной почты;

не использовать служебные e-mail для регистрации на интернет-ресурсах, поскольку через них происходит компрометация почтового адреса;

своевременно обновлять операционную систему, антивирусное программное обеспечение, интернет-браузеры и другие приложения.
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