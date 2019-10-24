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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЛОРУСАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 11%
10:24 25.10.2019
Денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале 2019 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.
Согласно информации, денежные переводы через международные системы в третьем квартале составили более 80,6 млн долларов в эквиваленте (в III квартале 2018-го – 72,6 млн долларов).
При этом переводы из Беларуси увеличились на 10,4% до 50,1 млн долларов в эквиваленте (в III квартале 2018-го – 45,4 млн долларов).
Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила 283,05 доллара в эквиваленте, отправленного из страны – 419,93 доллара в эквиваленте.
Учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, Contact, Money Gram, «Колибри», Faster, Ria Money Transfer.
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