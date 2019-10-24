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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПОСТАВКАХ ЗЕЛЕНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЭКСПОРТ
10:00 25.10.2019

Министерство энергетики Беларуси готово поддержать производителей в поставках зеленой электроэнергии на экспорт, но для этого им нужно быть готовым работать в рыночных условиях. Об этом заявила журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

«Я об этом уже года три говорю, в том числе на встречах с нашей ассоциацией по возобновляемой энергетике – продавайте. Но у производителей есть другие трудности, они связаны с тем, что у каждой рыночной площадки есть определенные требования к производителям электроэнергии», - отметила О. Прудникова.

В частности, один из вопросов, который тормозит поставки на экспорт, - это отсутствие у владельцев ВИЭ международных сертификатов. «Мы неоднократно обсуждали с Минприроды, что надо переходить на сертификацию зеленой электроэнергии, должны быть документы международного уровня, чтобы позиционировать ее как зеленую», - пояснила замминистра.

Выдаваемый сегодня в Беларуси сертификат не сможет помочь в поставках на экспорт. Поэтому нужно существенно менять законодательство, чтобы у производителей зеленой электроэнергии были сертификаты, признаваемые на зарубежных рынках. Чтобы начать экспорт в Европу, необходимо решать и некоторые технические вопросы.

В то же время юрлица и ИП с 1 ноября, согласно указу №357 «О возобновляемых источниках энергии», получат возможность передавать электроэнергию от ВИЭ по сетям государственных энергоснабжающих организаций. Это могло бы способствовать поставкам на экспорт.

По словам О. Прудниковой, рынок сегодня диктует очень жесткие условия – электроэнергию на зарубежных площадках готовы покупать по достаточно низким ценам. При этом в Беларуси за 8 месяцев 2019 года средняя цена покупки электроэнергии от ВИЭ сложилась на уровне чуть более 22 центов, хотя к концу года эта цифра может снизиться, поскольку значительное удорожание приносит солнечная генерация с самыми высокими коэффициентами на покупку электроэнергии.
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