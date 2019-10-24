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ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ ГЛХУ «РОГАЧЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ» СОСТОИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ТОРФЯНИКАМ
09:37 25.10.2019

25 октября на базе ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» состоится региональный семинар «Целевая инвентаризация выбывших из сельскохозяйственного производства и выработанных торфяников с высоким классом пожарной опасности», организаторами которого являются» ГНУ "Институт леса НАН Республики Беларусь" и ГНУ "Институт экспериментальной ботаники им. В.М. Купревича НАН Беларуси".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ "Беллесозащита", в ходе семинара будут продемонстрированы участки низинного выработанного торфяника «Белицкое», «Горецкое», «Парня» на водораздельной территории, переданные в лесной фонд до 2005 г.; опытные участки лесных культур березы повислой по окраинам выработанного низинного торфяника.

Кроме того, будут заслушаны доклады о состоянии участков торфяников, переданных в состав лесного фонда лесхозов Министерства лесного хозяйства, результатах инвентаризации выработанных и выбывших из сельскохозяйственного использования торфяников, переданных в лесной фонд Брестского, Гродненского, Витебского, Минского и Могилевского ГПЛХО.

В семинаре примут участие представители Министерства лесного хозяйства, ГНУ "Институт леса НАН Республики Беларусь", Учреждения "Беллесозащита", РУП «Белгослес», УП «Беллесэкспорт», представители лесхозов Гомельского ГПЛХО, Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Гомельской горрайинспекции природных ресрсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Учреждения Гомельского управления МЧС Республики Беларусь, ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам", УО «Белорусский государственный технологический университет», УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», Общественная организация «Белорусское общество лесоводов», Общественная организация «Белорусское ботаническое общество».
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