ЭКОНОМИКА РБ

В СЕНТЯБРЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛАСЬ

09:23 25.10.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2019 г. составила 1108,5 рубля, сообщил Национальный статистический комитет. Таким образом, по сравнению с августом зарплата снизилась на 9,3 рубля (в августе текущего года средняя заработная плата была 1117,8 рубля.