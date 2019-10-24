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ЭКОНОМИКА РБ
В СЕНТЯБРЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛАСЬ
09:23 25.10.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2019 г. составила 1108,5 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.
Таким образом, по сравнению с августом зарплата снизилась на 9,3 рубля (в августе текущего года средняя заработная плата была 1117,8 рубля.
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