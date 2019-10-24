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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ LIFE:) РАСШИРИЛА 4G-СЕТЬ В НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ И МЕТРО
17:37 24.10.2019

Телеком-оператор Life:) запустил 98 новых базовых станций с сетью 4G в 22 населенных пунктах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в Пинском районе появились сразу 35 новых базовых станций. По 13 базовых станций запущено в Гомельском и Витебском районе, 10 – в Гродненском, 4 – в Полоцком, по 3 – в Минском, Витебском и Горецком районах, по 2 – в Речицком и Пружанском. По одной базовой станции дополнительно получили Брестский, Мозырский, Добрушский, Сморгонский, Слонимский, Петриковский, Столинский, Ошмянский, Жлобинский, Речицкий, Светлогорский и Климовичский районы.

Все локации для новых базовых станций выбраны, исходя из загруженности местности и потребностей абонентов. Их запуск позволяет пользоваться мобильным интернетом на более комфортных скоростях. Доля пользователей 4G среди абонентов растет с каждым днем, поэтому развитие 4G-сети в регионах в приоритете.

Также оператор включил 29 новых секторов на существующих базовых станциях метрополитена, и теперь высокоскоростной интернет стандарта LTE доступен абонентам на 28 станциях метро.

Сегодня у Life:) 1839 базовых станций стандарта 4G по всей Беларуси. По итогам сентября 2019 года в среднем абоненту достаточно около 7 ГБ в месяц. Проект по развитию 4G-сети проводится в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud.
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