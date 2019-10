ЭКОНОМИКА РБ

БГУ В ДВА РАЗА УЛУЧШИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В АМЕРИКАНСКОМ РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

17:25 24.10.2019 БГУ в два раза улучшил свою позицию в американском рейтинге лучших университетов мира (Best Global Universities, BGU). Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, БГУ является единственным отечественным вузом, включенным в данную базу. Согласно опубликованным 23 октября результатам, БГУ разместился на 346 строчке, поднявшись на 351 позицию в сравнении с прошлогодним показателем. Среди европейских вузов БГУ занимает 153 место. Также ведущий белорусский вуз включен в предметные рейтинги по физике и химии, где ему отведены 129 и 553 позиции соответственно. Всего BGU оценивает 1500 университетов из 81 страны, что составляет около 5% от всех существующих 30 тысяч вузов мира. Среди стран СНГ БГУ занимает 2 место, уступив только МГУ им. М.В. Ломоносова (266). Относительно университетов соседних стран белорусский вуз является пятым после МГУ, Варшавского университета (286), Университета Тарту (322) и Ягеллонского университета (343). Возглавили рейтинг традиционно американские вузы – Гарвардский университет, Массачусетский институт технологий и Стэнфордский университет. Необходимым условием включения в рейтинг является наличие более 1500 публикаций в наукометрической базе данных Web of Science за пять лет. В текущем выпуске проанализированы данные за 2013-2017 годы. Резкий рывок БГУ стал возможным благодаря увеличению количества статей ученых БГУ, опубликованных в международных научных журналах Web of Science. Эта цифра на данный момент равна 3049 документам, что значительно опережает результаты других белорусских вузов. Из представленного количества работ 123 попали в 1% лучших статей мира по количеству цитирования. К слову, третья часть всех белорусских публикаций, включенных в Web of Science, принадлежит ученым БГУ. Американский рейтинг Best Global Universities составляется в течение 30 лет медиакомпанией U.S. News & World Report. До 2014 года ранжировались только американские вузы. После этого периода компания расширила географию университетов. На данный момент международный глобальный рейтинг включает также 28 предметных и 5 региональных перечней. Напомним, всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 12 агентств. К слову, в июньской версии QS БГУ разместился на 351 позиции, что соответствует вхождению в 1,5% лучших университетов мира.