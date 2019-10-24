Облачный хостинг-провайдер HostFly наряду с крупными технологическими компаниями вошел в состав Парка высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, членство в крупном бизнес-сообществе Беларуси позволит HostFly направить дополнительные инвестиции на развитие инновационных решений и услуг.

Уже сейчас HostFly предлагает белорусам воспользоваться первым в республике безлимитным виртуальным облачным хостингом. Чтобы стимулировать развитие и экономический рост интернет-проектов, HostFly отказался от общепринятых на рынке лимитов даже на тарифных планах виртуального хостинга в облаке.

«Наша задача – предоставить бизнесу и частным лицам широкие возможности для создания и развития интернет-проектов. Поэтому мы переносим инновации и возможности облачного хостинга в самый массовый сегмент. Мы предлагаем облачный хостинг без лимитов на количество размещенных баз данных, дисковое пространство и почту на всех тарифах виртуального хостинга сайтов», - сказал руководитель проекта Александр Хмыль.

По его словам, членство в Парке высоких технологий подчеркивает заинтересованность государства в совершенствовании рынка хостинг-услуг Беларуси.

«Рынок хостинг-услуг Беларуси определенно нуждается в инновациях и появлении игроков с новым взглядом на цены и набор тарифных услуг. Инвестиции в этот сектор создают условия для интенсивного развития в стране цифровых сервисов и проектов», - отметил А. Хмыль.