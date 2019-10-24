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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОБЪЯСНИЛО СНИЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ БЕЛАРУСИ В DOING BUSINESS-2020
16:06 24.10.2019

Снижение позиции Беларуси в рейтинге «Ведение бизнеса-2020» (Doing Business-2020) в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга. Об этом говорится в комментарии Минэкономики Беларуси

Как уже сообщалось, в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса-2020» Беларусь заняла 49-е место среди 190 экономик мира. Одновременно наша страна получила 74,3 балла из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса.

В структуре исследуемых при составлении отчета направлений «жизненного цикла» бизнеса зафиксированы следующие позиции Беларуси: «Регистрация предприятий» - 30 место; «Получение разрешения на строительство» - 48 место; «Подключение к системе электроснабжения» - 20 место; «Регистрация собственности» - 14 место; «Получение кредитов» - 104 место; «Защита миноритарных инвесторов» - 79 место; «Налогообложение» - 99 место; «Международная торговля» - 24 место; «Обеспечение исполнения контрактов» - 40 место; «Разрешение - неплатежеспособности» 74 место.

Положительных реформ (в терминологии рейтинга «Ведение бизнеса») для Беларуси в отчете текущего года не зафиксировано [исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса» оценивает условия для предпринимательства по 10 компонентам, и обращает внимание на изменения, происходящие с мая года предшествующего выходу отчета до мая текущего года и подтвержденные на практике методом опроса респондентов (подтвердить действенность реформы должно более половины опрошенных)].

Вместе с тем в рейтинге Всемирного банка отражены позитивные изменения по таким показателям рейтинга, как: «Регистрация предприятий» (сокращено время на регистрацию); «Получение разрешения на строительство» (сокращено время на получение разрешения); «Подключение к системе электроснабжения» (уменьшена стоимость подключения); «Налогообложение» (сокращено время на уплату налогов); «Разрешение неплатежеспособности» (увеличен коэффициент возврата средств); «Международная торговля» (сокращена стоимость прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре экспорта и время прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре импорта).

При этом условия для осуществления международной торговли на протяжении последнего ряда лет в нашей стране оцениваются как лучшие, среди членов ЕАЭС. (Беларусь занимает 24 место, Армения – 43, Кыргызстан – 89, Россия – 99, Казахстан – 105).

Согласно данным отчета за оцениваемый период, зафиксировано одно регуляторное изменение, которое усложняет ведение бизнеса. По мнению Всемирного банка, была ослаблена защита миноритарных инвесторов в связи с увеличением предельного срока раскрытия информации о сделках с заинтересованностью аффилированных лиц.

Таким образом, по сравнению с прошлым отчетом отмечено снижение по семи из десяти позиций рейтинга, две позиции остались на прежнем уровне, по одному из показателей отмечен рост. Однако это относительная динамика. Согласно методологии Всемирного банка, движение в рейтинге «Ведение бизнеса» происходит относительно других участников рейтинга.

«Таким образом, снижение позиции Беларуси в рейтинге «Ведение бизнеса-2020» в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга», - поясняет министерство.

В то же время, с учетом традиционного перерасчета данных рейтинга, по 9 из 10 показателей благоприятности условий ведения бизнеса позиции Беларуси относительно собственных результатов прошлого года улучшились либо остались на прежнем уровне, а по одному – снизились на два балла.

Кроме того, в 2018-2019 годах в Беларуси принят ряд известных мер по либерализации условий ведения предпринимательской деятельности, которые не были охвачены исследованием Всемирного банка в силу его методологии, но позитивно восприняты белорусским деловым сообществом.

При этом отчет по исследованию не отражает иные аспекты делового климата, такие, как макроэкономическая стабильность, декриминализация экономических рисков, оптимизация контрольно-надзорной деятельности, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, самозанятости.

Правительство Беларуси намерено продолжить реализацию комплекса реформ во всех сферах деятельности, в том числе, с учетом положительного опыта зарубежных стран и рекомендаций Всемирного банка.
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