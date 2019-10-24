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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПЕРЕЧИСЛИЛА В БЮДЖЕТ 69 РУБЛЕЙ ДОХОДА НА 1 РУБЛЬ ЗАТРАТ
15:52 24.10.2019
Витебская таможня за 9 месяцев 2019 года перечислила в бюджет 69 рублей на каждый рубль затрат на содержание таможни. Плановое задание по наполнению бюджета исполнено на 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в структуре перечисленных с начала года платежей преобладают вывозные таможенные пошлины при экспорте нефти и нефтепродуктов – около 65% от общей суммы, а также НДС и ввозные таможенные пошлины.
В расчете на одного сотрудника таможни в бюджет перечислено 1,27 млн рублей.
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