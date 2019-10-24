Витебская таможня за 9 месяцев 2019 года перечислила в бюджет 69 рублей на каждый рубль затрат на содержание таможни. Плановое задание по наполнению бюджета исполнено на 103,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в структуре перечисленных с начала года платежей преобладают вывозные таможенные пошлины при экспорте нефти и нефтепродуктов – около 65% от общей суммы, а также НДС и ввозные таможенные пошлины.

В расчете на одного сотрудника таможни в бюджет перечислено 1,27 млн рублей.