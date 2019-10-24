Начиная с 24 октября, провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 возобновил оказание услуг 4G абонентам в Пинске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках перезапуска 4G-сети ее емкость была расширена более чем в два раза.

В целях гарантии своим абонентам в Пинске наилучшего пользовательского опыта компания А1 предоставила оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции и транспортную сеть на основе оптоволоконных линий связи.

«Сейчас мы уверены, что абонентам А1 в Пинске стали доступны услуги передачи данных в сети 4G высокого качества. А для того, чтобы у жителей города была возможность оценить ее преимущества, компания дарит всем абонентам текущих предложений на линейках тарифных планов «Комфорт» и lemon в Пинске до 20 ГБ интернет-трафика, а также выгодные условия перехода на актуальные тарифные планы А1, в том числе при покупке популярного 4G-смартфона «А1 Альфа», – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту А1 Ирина Савина.

Размер бонусного трафика зависит от тарифного плана. Так, абоненты «Комфорт S» получат 5 ГБ, «Комфорт M» - 10 ГБ, «Комфорт L» - 15 ГБ, «Комфорт XL» - 20 ГБ, lemon Z – 5 ГБ, lemon Y – 15 ГБ, lemon X – 20 ГБ.

Бонусный трафик абонентам вышеуказанных тарифных планов будет начислен автоматически в течение нескольких дней, о чем абоненты А1 Пинска получат соответствующее информационное SMS.

Абонентам тарифных планов, не перечисленных в таблице, для получения бонусного трафика необходимо перейти на один из действующих тарифных планов, а также приобрести 4G-смартфон «А1 Альфа» в любом из магазинов А1 в Пинске. Все покупатели «А1 Альфа» в качестве подарка получат уникальный комплект – защитное стекло для экрана и дополнительный чехол-бампер графитового цвета, изготовленный по технологии soft touch.

Абонентам текущих тарифных планов линейки «Привет» предоставляется возможность покупки смартфона «А1 Альфа» в рассрочку на 24 месяца с ежемесячным платежом 12,37 руб. в месяц и получения в подарок 1 ГБ интернет-трафика. При этом все действующие абоненты архивной линейки «Привет» при переходе на тарифные планы «Привет. Звонки», «Привет. Звонки+Интернет», а также «Привет.