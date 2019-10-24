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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ В КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 90-ТОННЫХ САМОСВАЛОВ
14:58 24.10.2019

На угледобывающем предприятии ООО «Участок «Коксовый» Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) в Кемеровской области (Россия) завершилась сборка последней партии новых 90-тонных «БЕЛАЗов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», всего в адрес этого российского угледобывающего предприятия по контракту поставлена 31 единица белорусских карьерных самосвалов серии 7558.

90-тонники производства ОАО «БЕЛАЗ» закуплены для Участка «Коксовый» в рамках реализуемой ПМХ инвестиционной программы по стопроцентному обновлению парка карьерной техники этого угольного разреза. Контракт исполнен в рекордные сроки – в июне на «Коксовом» заработали первые «БЕЛАЗы» данной поставки, а уже в октябре к работе приступили последние самосвалы этой партии. Белорусская техника будет занята на одном из глубочайших разрезов Кемеровской области (его глубина более 200 метров) по добыче коксующегося угля, мощность которого составляет около 1 млн тонн в год.

В рамках модернизации парка грузоподъемной техники ООО «Участок «Коксовый» на предприятии также введены в эксплуатацию и два колесных бульдозера БЕЛАЗ-78231. Вся новая техника брендирована в корпоративном стиле ПМХ.
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