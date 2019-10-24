В Беларуси снижаются темпы заготовки сельхозпродукции и сырья. Это было отмечено 23 октября на заседании коллегии Комитета государственного контроля, на котором рассматривались результаты контрольно-аналитических мероприятий в организациях потребительской кооперации.

Как сообщил руководитель контрольного ведомства Леонид Анфимов, в 2018 году объем закупок у населения картофеля составил 76,3% к уровню 2017 года, зерна – 76,8%, мяса и мясопродуктов – 77,9%, меда – 81%, лука – 84,9%, свеклы – 86,6%, молока – 92,9%, капусты – 94,3%. Эта тенденция сохранилась и в текущем году: в январе-августе 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года объемы заготовок продукции и сырья уменьшились практически по всем позициям, за исключением грибов, лома черных металлов и стеклобоя.

Что касается звероводческой отрасли потребкооперации, то в 2018 году задание Белкоопсоюза по деловому выходу молодняка на одну самку (основной производственный показатель в звероводстве) не выполнило ни одно зверохозяйство. Значительная часть пушнины, поставляемой субъектам Российской Федерации, реализована как нестандартная (бракованная) по низким ценам. С 2016 года заметно снижены объемы продаж пушнины на международных пушных аукционах.

Всего контрольно-аналитическими мероприятиями было охвачено 468 объектов потребительской кооперации. Выявлены различные нарушения, в том числе технологической дисциплины, факты бесхозяйственности, злоупотреблений и коррупции. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены 457 должностных лиц, к дисциплинарной – 515 человек, 10 из них уволены. Выдано 40 предписаний о запрете реализации недоброкачественной продукции и 55 рекомендаций об устранении нарушений.