Группа компаний «Серволюкс» завершила первый этап инвестиционного проекта по реконструкции птицеводческого комплекса бывшего КСУП «Слуцкий племптицезавод» (сегодня – филиал «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, в ходе данного этапа реконструированы три производственных зала и возведены три новых; сооружены новые инженерные сети, введены в строй новая котельная и станция обезжелезивания воды, реконструирован хозяйственно-бытовой блок.

Производственная площадка оснащена современным оборудованием «VENCOMATIC», которое соответствует мировым стандартам в области птицеводства. Шесть производственных залов рассчитаны на содержание 85200 голов родительского стада. Планируемый валовой объем производства инкубационного яйца до конца 2019 года составляет 2 млн шт., а в 2020 году – около 13,6 млн шт.

Филиал «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер» создан 1 февраля 2018 года на базе КСУП «Слуцкий племптицезавод» в целях дальнейшего развития птицеводческого направления деятельности группы «Серволюкс». Первоочередная задача проекта – производство качественного инкубационного яйца.