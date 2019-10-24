Доля строительства в ВВП Беларуси составляет 5,5%. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок на заседании коллегии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития строительного комплекса Беларуси и организаций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 2019 года.

Говоря об итогах работы стройотрасли республики за 9 месяцев, министр отметил положительную динамику развития.

По его словам, рост валовой добавленной стоимости в 2,4 процентных пунктов обеспечивает в течение года положительный вклад отрасли в формирование ВВП.

«Это обеспечено в том числе за счет прироста по промышленному производству стройматериалов – 102,8% за 9 месяцев (не менее 103,3 планируем по году), также по валовой добавленной стоимости в строительстве – 102,4% в отчете (до конца года прирост сохранится)», - сказал министр.

Как сообщает сайт Минстройархитектуры, до конца года тенденция будет положительная при выполнении всеми регионами и министерством основных параметров: объемастроительно-монтажных работ, реализациив полном объеме жилищной программы, экспорта товаров и услуг.