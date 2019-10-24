ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 22 октября приступило к реконструкции насосной станции №4 на линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы по реконструкции, которые выполняет генеральный подрядчик ПУ «Нефтеспецстрой» ПО «Белоруснефть», планируется осуществить в течение года. Реконструкция НС-4 ЛПДС «Мозырь» позволит повысить эффективность транспортировки углеводородного сырья в направлении Мозырь – Броды.

В процессе реализации проекта выполнят модернизацию СИКН №47, благодаря чему увеличится точность определения параметров качества нефти и ее количества.