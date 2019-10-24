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ЭКОНОМИКА РБ
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧАТ
13:00 24.10.2019
Контроль за соблюдением трудовой дисциплины на стройплощадках Беларуси ужесточат. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок на заседании коллегии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития строительного комплекса Беларуси и организаций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 2019 года.
Дмитрий Микуленок потребовал от руководителей предприятий отрасли обратить серьезное внимание на соблюдение трудовой дисциплины на строительных площадках и в производственных цехах.
Он сообщил, что в нормативные документы будут внесены изменения, согласно которым контроль ужесточат. В частности, все строительные площадки оборудуют системами контроля доступа, видеонаблюдения. Будет осуществляться постоянный контроль за состоянием здоровья работников.
Также планируется повысить уровень ответственности за соблюдение трудовой дисциплины, сообщает сайт Минстройархитектуры.
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