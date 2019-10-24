Контроль за соблюдением трудовой дисциплины на стройплощадках Беларуси ужесточат. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок на заседании коллегии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития строительного комплекса Беларуси и организаций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 2019 года.

Дмитрий Микуленок потребовал от руководителей предприятий отрасли обратить серьезное внимание на соблюдение трудовой дисциплины на строительных площадках и в производственных цехах.

Он сообщил, что в нормативные документы будут внесены изменения, согласно которым контроль ужесточат. В частности, все строительные площадки оборудуют системами контроля доступа, видеонаблюдения. Будет осуществляться постоянный контроль за состоянием здоровья работников.

Также планируется повысить уровень ответственности за соблюдение трудовой дисциплины, сообщает сайт Минстройархитектуры.