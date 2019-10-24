В МВД подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере автобизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, буквально за три октябрьских дня сотрудники уголовного розыска и ГАИ задержали 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками под управлением граждан Беларуси. Сомнения у правоохранителей вызвали идентификационные номера (VIN) этих авто.

В поле зрения попали такие дорогостоящие иномарки, как Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и другие.

Уже известно, что обнаруженный в столице Lexus был похищен в Санкт-Петербурге, а изъятую на Витебщине Toyota Camry разыскивал хозяин из Московской области.

При этом информация о криминальном прошлом автомобилей для отдельных владельцев не была новостью.

Так, в Новополоцке 27-летний житель Россонского района на требования сотрудников ГАИ остановиться лишь увеличил скорость и пытался скрыться. Однако это ему не удалось. При проверке выяснилось, что российский регистрационный знак и VIN его Mercedes-Benz не соответствовали учетным сведениям. Более того, ранее этот водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей как имеющий отношение к криминальному автобизнесу.

По словам начальника одела по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александра Самило, оперативно-профилактические мероприятия проводились в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью, которая реализуется на территории всех стран СНГ.

Помимо отработки транспортного потока на дорогах, сотрудники милиции проверяли автостоянки, гаражные кооперативы, авторынки, автохаусы и другие места возможного хранения краденых авто. Также не обошли вниманием лиц, занимающихся скупкой и продажей запасных частей от б/у автомобилей. Правоохранители сверяли данные в техпаспорте с маркировочными обозначениями на самом автомобиле и дублирующих табличках.

17-значный буквенно-цифровой код определенного шрифта и размера (персональный идентификационный номер (VIN) уникален. В нем зашифрована вся информация об авто: производитель, модель, тип кузова. Качественно его подделать преступникам удается редко, ведь заводские условия отличаются от кустарных. Любой скол, царапина, краска или шпатлевка в месте нанесения идентификационного номера могут свидетельствовать о возможной его подделке.

«Подобные признаки вызывают вполне обоснованные сомнения со стороны правоохранителей. В таких случаях всегда проводится экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортного средства и, как правило, по ее результатам мы можем сделать однозначный вывод, – пояснил Александр Самило. – Тех «гаражных умельцев», кто занимается подделкой либо уничтожением идентификационного номера транспортного средства, ожидает уголовная ответственность. Статья 381 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает за такое преступление наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет».