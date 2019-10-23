Компания «Белвест» станет первым белорусским партнером ОАО «Банк БелВЭБ», которое начинает работать в сфере ICO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», токены – цифровые ценные бумаги – «Белвест» выпустит на криптоплатформе (Finstore.by). Оператор этой платформы входит в холдинг Банка БелВЭБ.

Согласно информации на Finstore.by, токены витебского предприятия будут двух видов – по 100 евро со ставкой 5,15% годовых и по 5000 российских рублей со ставкой 9% годовых. И те, и другие выпускаются со сроком обращения в три года. Продажа токенов начнется 1 ноября, приобрести их могут как юридические, так и физические лица.

Владельцы токенов будут получать фиксированный процентный доход, наподобие вкладчиков депозитных вкладов. Выводить дивиденды можно на расчетные счета или платежные карты.

Initial coin offering – первичное размещение монет, это форма привлечения инвестиций в виде продажи фиксированного количества новых единиц криптовалют.