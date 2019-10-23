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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ В КИТАЙ
11:56 24.10.2019
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси совместно с посольством Беларуси в Китае и Главным таможенным управлением КНР завершило работу по аккредитации 7 белорусских производителей рыбной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в число этих предприятий вошли: СП «Санта Бремор» ООО, ЧПУП «15 Авеню», ООО «Камчатская рыба», ООО «Неофиш», ООО «Баренцево», ЗАО «ДГ-Центр», СООО «Вкус рыбы плюс».
С учетом ранее согласованного с китайской стороной образца ветеринарного сертификата аккредитованные белорусские производители могут осуществлять экспортные поставки приготовленной и консервированной рыбной продукции в КНР с 22 октября 2019 года.
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