ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКАЯ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ В КИТАЙ

11:56 24.10.2019 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси совместно с посольством Беларуси в Китае и Главным таможенным управлением КНР завершило работу по аккредитации 7 белорусских производителей рыбной продукции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в число этих предприятий вошли: СП «Санта Бремор» ООО, ЧПУП «15 Авеню», ООО «Камчатская рыба», ООО «Неофиш», ООО «Баренцево», ЗАО «ДГ-Центр», СООО «Вкус рыбы плюс». С учетом ранее согласованного с китайской стороной образца ветеринарного сертификата аккредитованные белорусские производители могут осуществлять экспортные поставки приготовленной и консервированной рыбной продукции в КНР с 22 октября 2019 года.