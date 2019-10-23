В Беларуси в 2020 году стоит задача значительно увеличить количество жилых домов с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок на заседании коллегии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития строительного комплекса Беларуси и организаций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 2019 года.

"В 2019 году, по информации облисполкомов, планируется ввести в эксплуатацию 3 дома с использованием электрической энергии: в Брестской области в Барановичах, в Витебской области в аг. Тулово и в Могилеве (7,5 тыс. кв. м). В 2020 году согласно поручению правительства в целом по республике эта цифра должна увеличиться до 150 тыс. кв. метров общей площади", - сказал Дмитрий Микуленок.

Как сообщает сайт Минстройархитектуры, всего в 2020 году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья. Из них свыше 1,2 млн кв. м для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство с использованием государственной поддержки, более 1,1 млн кв. м – для многодетных семей.