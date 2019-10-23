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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ IMARC-2019 В МЕЛЬБУРНЕ
11:15 24.10.2019
Представители Белорусского автомобильного завода и его дилера в регионе компании BELAZ Australia Pty Ltd примут участие в шестой Международной выставке и конференции по финансированию и инвестициям в горную промышленность IMARC-2019, которые пройдут 28-31 октября в Мельбурне (Австралия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», поставки техники «БЕЛАЗ» в ближайшее время и организация послепродажного сервисного обслуживания – эти направления являются приоритетными в работе БЕЛАЗа с австралийскими горнодобывающими компаниями. Площадка IMARC 2019 будет способствовать эффективной реализации намеченных планов.
IMARC является крупнейшим профильным мероприятием в области горнодобывающей промышленности на территории Австралии. Страна занимает 3-е место по производству железной руды, 4-е место в мире по производству угля.
Организаторы планируют, что в IMARC 2019 примут участие порядка 250 горнодобывающих и 400 инвестиционных компаний из 90 стран мира, а около 150 компаний представят новейшие разработки в горнодобывающей отрасли. В рамках международной выставки и конференции будет рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с добычей полезных ископаемых.
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