Уровень безработицы в Беларуси (в соответствии с методологией Международной организации труда) в III квартале 2019 г. составил 3,9% от численности рабочей силы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составил 68,3%.