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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 3,9%
11:11 24.10.2019
Уровень безработицы в Беларуси (в соответствии с методологией Международной организации труда) в III квартале 2019 г. составил 3,9% от численности рабочей силы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составил 68,3%.
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