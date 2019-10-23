Доля потребкооперации в розничном товарообороте организаций торговли республики сократилась с 9,1% в 2014 году до 4,6% в январе-августе 2019 года. Такие цифры прозвучали 23 октября на заседании коллегии Комитета государственного контроля, на котором рассматривались результаты контрольно-аналитических мероприятий в организациях потребительской кооперации.

Как отметил руководитель контрольного ведомства Леонид Анфимов, розничный товарооборот организаций потребительской кооперации постоянно снижается: темп роста в 2014 году составил 97,3%, в январе-августе текущего года – 88,2%.

"Вместо развития новых форм, направлений и подходов в организации торговли и общественного питания распространена тенденция закрытия магазинов на селе, причем причинами являются не только убыточность и кадровый голод, но и кризис современных технологических решений и предприимчивости", – отметил он.

Не выполнено поручение по доведению удельного веса непродовольственных товаров в розничном товарообороте торговли организаций потребительской кооперации до 25% (на сегодня – менее 10%).

За последние 7 лет количество магазинов потребкооперации сократилось в 1,6 раза - с 7 тыс. на 1 января 2012 года до 4,5 тыс. на 1 января 2019 года.

Не выполнено требование о функционировании не менее 1000 автомагазинов (на 1 января 2019 года насчитывалось 622 автолавки). Передвижная торговля не везде работает ритмично. Например, в Слонимском филиале Гродненского облпотребобщества только за январь-март 2019 года было установлено 39 нарушений графика движения двух автомагазинов.

Справедливые нарекания у населения вызывает качество обслуживания. Работники Комитета госконтроля постоянно выявляют факты продажи некачественных товаров, продукции с истекшим сроком годности. Ассортимент товаров не всегда отвечает запросам покупателей, а проводимая ценовая политика не позволяет в полной мере конкурировать с другими торговыми сетями.

Так, в магазинах Глусского райпо государственными контролерами 4 раза пресекалась реализация 12-13 наименований товаров с истекшими сроками годности, в трех магазинах Дрибинского райпо – 13 наименований.

В двух магазинах Городокского райпо на момент мониторинга отсутствовало 39 наименований товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями. На протяжении 6 месяцев в продаже не было майонеза, маргариновой продукции, рыбы, растительного масла, соли и др.

Нередко потребкооперация закупает товары, которые не пользуются покупательским спросом и не продаются на протяжении нескольких месяцев, а то и лет. В частности, в Пинском райпо при средней оборачиваемости в 2018 году непродовольственных товаров 245 дней период реализации напольных покрытий и часов превысил 3 года, мебели – 2 года, галантерейных товаров – 1,5 года.

Более того, оптовые предприятия потребкооперации зачастую закупают товары у посреднических структур. В результате цены на товары, поставляемые в магазины потребкооперации, значительно превышают цены на аналогичные товары в розничной сети других торговых операторов.

Многие райпо работают с убытками или с минимальной прибылью, часть организаций потребкооперации закредитована, не имеет собственных оборотных средств.