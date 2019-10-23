По оценке мировых экспертов, Беларусь является лидером в регионе по организации работы по достижению ЦУР. Это отметила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина 23 октября, выступая на Национальных консультациях о приоритетах Рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития на 2021-2025 годы.

«Согласно Индексу устойчивого развития стран, мы занимаем 23-е место в рейтинге среди 162 государств. Это очень высокая позиция, поэтому для нас очень важно, чтобы были сопряжены страновая программа и наши национальные документы. Сегодня мы сделаем акцент в том числе и на реализации страновой программы, которая рассчитана до 2020 года. Там есть четыре основных направления — госуправление, экономика, экология и развитие человеческого потенциала, что является приоритетами развития нашего государства», - подчеркнула Национальный координатор.

Проведение консультаций позволит обсудить предложения в страновую программу ООН до 2025 года.

«Беларусь входит в число 30 государств мира, которые уже приступили к такому обсуждению. Мы хотим предложить, чтобы при формировании следующей страновой программы ее содержательная часть основывалась, прежде всего, на национальных интересах Беларуси. А для этого важно, чтобы были скоррелированы интересы госуправления, гражданского общества и частного бизнеса, а содержательная часть включала в себя основные посылы программных документов государства на среднюю и долгосрочную перспективы», - отметила Марианна Щёткина.

Национальные консультации являются одной из значимых вех в процессе укрепления совместной работы с ООН для реализации положений Повестки-2030 и достижения ЦУР.

«Новую Рамочную программу следует рассматривать как стратегический документ взаимодействия между Беларусью и ООН», - подытожила Национальный координатор.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц, депутаты Палаты представителей, руководители государственных органов, представители общественных организаций и бизнеса.