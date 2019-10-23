В Беларуси будет расширена практика строительства адаптированных к возможностям физически ослабленных лиц жилых домов. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок на заседании коллегии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития строительного комплекса Беларуси и организаций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 2019 года.

"В 2020 году будем окончательно уходить от строительства жилья с использованием старых серий домов КПД. Проводится работа по внедрению в будущем году строительных норм "среда обитания для физически ослабленных лиц". Это означает переработку устаревших серий КПД в части адаптации планировочных решений объектов к требованиям безбарьерной среды", - сказал Дмитрий Микуленок.

Как сообщает сайт Минстройархитектуры, в текущем году в республике стоит задача построить 4 млн кв. м общей площади жилья. В январе-сентябре введено в эксплуатацию 2,6 млн кв. м жилых домов, что составило 65,1% от годового задания. Задание не выполнено двумя регионами: в Минске показатель составил 46,1%, в Витебской области - 54,6%.

Также в 2019-м предусмотрено ввести 1 млн. 60 тыс. кв. м жилья с господдержкой. Задание за 9 месяцев выполнено всеми областями, за исключением Витебской и Минска.

От задания по вводу индивидуальных жилых домов в объеме 1 750 тыс. кв. м на сегодня введено почти 1168,7 тыс. кв. м, или 66,8 % от годового задания. Лидерами в этой области являются Минский (507,2 тыс. кв. м), Гомельский (161,4 тыс. кв. м) и Брестский регионы (218,4 тыс. кв. м).