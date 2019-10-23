ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАСШИРЕНА ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА АДАПТИРОВАННЫХ К ВОЗМОЖНОСТЯМ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ ДОМОВ
09:38 24.10.2019

В Беларуси будет расширена практика строительства адаптированных к возможностям физически ослабленных лиц жилых домов. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок на заседании коллегии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития строительного комплекса Беларуси и организаций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 2019 года.

"В 2020 году будем окончательно уходить от строительства жилья с использованием старых серий домов КПД. Проводится работа по внедрению в будущем году строительных норм "среда обитания для физически ослабленных лиц". Это означает переработку устаревших серий КПД в части адаптации планировочных решений объектов к требованиям безбарьерной среды", - сказал Дмитрий Микуленок.

Как сообщает сайт Минстройархитектуры, в текущем году в республике стоит задача построить 4 млн кв. м общей площади жилья. В январе-сентябре введено в эксплуатацию 2,6 млн кв. м жилых домов, что составило 65,1% от годового задания. Задание не выполнено двумя регионами: в Минске показатель составил 46,1%, в Витебской области - 54,6%.

Также в 2019-м предусмотрено ввести 1 млн. 60 тыс. кв. м жилья с господдержкой. Задание за 9 месяцев выполнено всеми областями, за исключением Витебской и Минска.

От задания по вводу индивидуальных жилых домов в объеме 1 750 тыс. кв. м на сегодня введено почти 1168,7 тыс. кв. м, или 66,8 % от годового задания. Лидерами в этой области являются Минский (507,2 тыс. кв. м), Гомельский (161,4 тыс. кв. м) и Брестский регионы (218,4 тыс. кв. м).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2019
валюта курс
EUR 2.2689
USD 2.0400
RUB 3.1985
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2689 -0.0013
USD 2.0400 +0.0027
RUB 3.1985 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2730
USD 2.0410 2.0460
RUB 3.1900 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 71.0000 71.4000
USD/RUB 63.8500 64.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте