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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ С 26 ОКТЯБРЯ ВНОВЬ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
09:29 24.10.2019
Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции с двух белорусских предприятий.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и сливок наливом с предприятия ИООО «Горецкий пищевой комбинат», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
При этом отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 26 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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