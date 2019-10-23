Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции с двух белорусских предприятий.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и сливок наливом с предприятия ИООО «Горецкий пищевой комбинат», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

В нем поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

При этом отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 26 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.