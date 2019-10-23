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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ РАСШИРИЛО ГЕОГРАФИЮ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА
17:16 23.10.2019
Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру расширило географию оказываемых услуг по оценке имущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты Березовского филиала и Столинского бюро Пинского филиала, а также Брестского агентства успешно прошли аттестацию на право проведения оценки машин, оборудования, инвентаря и материалов.
Теперь у жителей Березовского и Столинского района, в том числе близлежащих районов появиться возможность заказывать услуги по оценке данного имущества в непосредственной близости от места проживания, что сократит время выполнения работ и стоимость оказываемых услуг.
С полным перечнем оказываемых услуг по оценке имущества можно ознакомиться на сайте агентства на странице «Оценка имущества» (http://agr.brest.by/services.html?id=6&fbclid=IwAR0WPNwZ7rjjwFm8_1NUHh22xG_wU04PQUsd21qzfxqNxb_m3-8Vu1vqFKo).
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