Среднемесячная заработная плата по организациям концерна «Беллесбумпром» I полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием 2018 года повысилась на 22,7% и составила 901 руб., в том числе в июне – 925 руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, наибольший рост заработной платы достигнут в ОАО «Светлогорский ЦКК» - 192%, ОАО «Мостовдрев» – 128%, РУП «Завод газетной бумаги» – 115%, ОАО «БФ «Спартак» – 113% и ряде других организаций.

Сроки выплаты зарплаты, установленные в коллективных договорах, соблюдались. Не выявлено случаев просроченной зарплаты.

В текущем году на 20% увеличились размеры социальных выплат, предусмотренных коллективными договорами.

Наибольшие размеры социальных выплат за I полугодие 2019 г. в расчете на 1 работника были в ОАО «Ивацевичдрев» – 671 руб., ОАО «Речицадрев» - 500 руб., ОАО «Слониммебель» – 840 руб., ЗАО «Молодечномебель» - 400 руб., ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» - 500 руб. и некоторых других организациях.

Выполнялись в отчетном периоде обязательства по предоставлению гарантий молодым специалистам по повышению должностных окладов по контракту на 20% и более, а также по компенсации съемного жилья и предоставлению мест в общежитии.

К примеру, компенсировались расходы по найму жилья в размере фактических затрат, не более 8 базовых величин в ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Речицадрев», а в филиале Добрушская «Бумажная фабрика «Герой труда» в размере 5 базовых величин.