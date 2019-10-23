Первый дом по уникальному для Беларуси проекту появился в Бресте (ул. Колесника, 1А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, главная особенность дома – энергоэффективность, которая полностью соответствует европейским стандартам.

Инициатором идеи создания такого энергоэффективного дома выступили прибалтийские партнеры. После проведенного анализа белорусского рынка они решили запустить пилотный вариант в Бресте. Брестский энергоэффективный дом сделан по особой технологии, для изучения которой приезжали специалисты из ЕС. В дальнейшем есть перспектива выйти с проектом на европейский рынок, прежде всего, в Литву и Швецию.

Новый дом по энергоэффективности относится к категории А+. Это значит, что на отопление 1 квадратного метра его площади тратится в год максимум 19,6 кВт электроэнергии вместо 35-52 кВт, как для обычных жилых домов категории В.

Все стены в доме монолитные, выполнены бессварочным способом, толщина – 390 мм, в качестве утеплителя использован пенополистирол.

Дом оборудован системой поквартирной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. Вытяжной воздух поступает из кухни и санузла в рекуператор и отводится наружу. Нагрев уличного воздуха в рекуператоре осуществляется через теплообменник, который передает часть тепла от теплого вытяжного воздуха холодному приточному. Для обеспечения нормируемых показателей в холодное время года приточный воздух может «догреваться» встроенным в приточную установку электрическим воздухонагревателем.

Управление системой осуществляется с панели управления с ЖК-экраном, размещенной в кухне квартир. Жилец может выставлять интенсивность воздухообмена и температуру воздуха в квартире отдельно для дневного и ночного времени суток.

В каждой квартире предусмотрено водяное напольное отопление («теплый пол»). Распределитель вместе с другими элементами регулирования системы отопления находится в монтажном шкафчике в коридоре. Отопление квартир осуществляется за счет труб, уложенных специальным образом в конструкции пола кухонь и жилых комнат. Для каждого из помещений выполнен отдельный контур из греющих труб подключенный к распределителю.

Особенности управления системой: задавать температуру воздуха в квартире, режим работы системы отопления можно с помощью термостата с ЖК-дисплеем. Регулирование теплоотдачи контуров системы обеспечивают сервоприводы. Они могут при повышении (понижении) температуры в жилье перекрыть (открыть) поток теплоносителя, воздействуя на вентили распределителя. Обеспечивает электропитание всех элементов автоматики «теплого пола» клеммная коробка. Считывая сигнал от термостата, она управляет сервоприводом.